ステッカーの見本を手にする加藤交通部長（右から２人目）と中澤専務理事（同３人目）ら＝２２日、県警本部

交通事故の防止に向け、神奈川県警が往年の標語「ゆっくり走ろう」を再び活用して新たなプロジェクトに乗り出す。湘南の海沿いを走る車を描いた標語入り小型ステッカーをドライバーに渡し、車両に張ってもらう取り組みだ。最高速度の順守を規定する道交法２２条にちなみ、２月２日にスタートさせる。

「ゆっくり走ろう運動」は、死亡事故の続発で「交通戦争」と呼ばれた半世紀ほど前、標語の後に地名などを入れたステッカーとともに全国展開された。県内では昨年、全国最多となる１３９人が交通事故で命を落とし、県警が抑止策の一環として着目。県自動車販売店協会が丸形（直径７センチ）と長方形（縦５センチ、横１２センチ）のステッカー２種類を１万１千枚ずつ作製した。

２２日には県警本部（横浜市中区）で寄贈式を開催。加藤雅道交通部長は「速度抑制は死亡事故対策の核。心と時間にゆとりを持った安全運転を」と呼びかけ、協会の中澤延夫専務理事は「重大事故の減少につながれば」と期待を寄せた。ステッカーは交通安全キャンペーンなどで配るほか、県内各署で希望者に手渡す。