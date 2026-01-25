現役ドラフトで阪神に加入した浜田太貴外野手（２５）が２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で自主トレを公開し、同じく新加入の元山飛優内野手（２７）と体を動かした。

寒風が触れる元山の表情は充実感に満ちていた。新天地での再起を誓い、自主トレも新たなことに挑戦。昨年まで同僚の西武・隅田ら投手陣と初めて合同トレーニングを行ったことを明かした。

「隅田から昨オフに『左ピッチャーと左バッターは体の回旋が同じ方向だから、似てくる部分があると思いますよ』と言われて。体幹と足腰、お尻周りを強くしたいなということで、投手メニューに入ってみようかと」

身につけたいのは打撃の確実性だ。そのために必要なのが「粘って一気に回旋する、（上半身と下半身の）捻転差を作る」ということ。「そういうことが（去年は）できていなかった」と約１週間、投手陣と時間を共にし、粘り強さを生み出す体作りに励んだ。３時間に及ぶ体幹トレーニングや１００メートル走３０本を繰り返すランメニューなど、ハードな内容に「バテバテですね。えぐかったです」と苦笑いも「体幹は最初より強くなったかな」と手応えを明かした。

初めて訪れたＳＧＬでは、ヤクルト時代の同僚・浜田と会話をしながらランニングやキャッチボールなどで調整。宜野座スタートが決まった春季キャンプへ向け闘志を燃やした。内野全ポジションをこなすユーティリティーは「全部やっていく準備はしています」と話しつつも「やっぱりショートで（プロに）入ってきたので、勝負したい気持ちはあります」と気合。定位置奪取へ、はい上がるだけだ。