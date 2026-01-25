阪神は24日、今季着用する「チャンピオンユニホーム」のデザインを発表した。「伝統と王者（強さ）」をコンセプトにゴールド基調で統一。京セラドームでの本拠地開幕となる3月31日〜4月2日のDeNA3連戦、甲子園開幕となる4月7〜9日ヤクルト3連戦で着る。2年ぶりに「王者ユニ」を身にまとう大山は、来季も袖を通す姿を早くも思い描き、連覇へのモチベーションに挙げた。

「このユニホームを着られる権利を勝ち取ったというのは僕たちの力だと思うし、チーム全員の去年の頑張りだと思う。また来年、着られるようにするというのも一つの目標。しっかり頑張りたい」

23年に成し遂げた38年ぶりの日本一を受け、24年にも同様の「黄金ユニホーム」を着て本拠地開幕戦に挑んだ。当時はDeNAを相手に、1勝2敗と負け越し。大山自身も3戦計12打数2安打、打率・167、2三振とほとんど結果を出せなかった。二の舞いは避け、きっちりと快音を響かせたい。ましてや今季は、聖地・甲子園でのお披露目も待つ。「（打てるように）頑張ります」――。漆黒の夜空に黄金のアーチを放ち、勝利へと導くのは、5番打者の責務だ。

「（輝きは）見た通りだと思います」

左袖と帽子には、リーグ優勝回数（7度）を象徴する星（スター）があしらわれている。2月28日まで球団オンラインショップで先行受注を受け付ける金色の戦闘服。スタンドの虎党と一緒にグラウンドを金ピカに染め、「8個目の星」へと続く道を明るく照らす。

▽24年のチャンピオンユニホーム着用試合 京セラドームで行われたDeNAとの主催試合開幕3連戦。4月2日の初戦は先発の村上が初回の4失点を含む自己ワーストタイ（当時）の5失点で3回KO。7回木浪のソロなどでの反撃は届かず3―5。9連勝中だった同球場では2年ぶりの敗戦だった。翌3日も序盤に2点先制を許したが、1点を追う6回に森下の2ランで逆転し、投手陣が3回以降無失点で5―2の勝利を挙げた。4日は4回に梅野の適時打などで2点先制したが、先発の西勇がリードを守れず6回途中3失点。1勝2敗で負け越した。