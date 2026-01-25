楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して、巨人入りした則本昂大投手（３５）が２４日、川崎市のジャイアンツ球場を初めて訪れて練習。ブルペンで投球練習を行うなど、順調な仕上がりを見せた。また入団会見で虎ファンだったことを公言した右腕は、伝統の一戦への登板に複雑な心中も意欲。「任せたと言ってもらえる選手になりたい」と意気込んだ。

則本は少し緊張した表情で足を踏み入れた。プロ１４年目で迎えた新天地。「伝統ある球団。ファンの皆さんに、結果を残して認めてもらうっていうわけじゃないですけど、やっていかないとなとは思います」。期待を裏切るわけにはいかない。 気合は十分だった。黙々とキャッチボールし、早速ブルペン入りだ。コースを指定しながら１９球を丁寧に投じ、「例年通りっていうのはありますけど、例年よりかはしっかりと投げられている」と手応えを感じている。また３年ぶりの先発調整ということもあり、ランニング量を増やして土台も作り上げてきた。

目指すマウンドの一つが阪神戦だ。入団会見時には幼少期に阪神ファンだったことを明かしており、この日は「投げたいし、投げたくないし」と複雑な心中を笑顔で吐露。「ただ、前年のチャンピオンチーム。そこにマッチアップさせてもらえることは本当に光栄。任せたって言ってもらえるような選手になりたい」。開幕カードでいきなり激突する伝統の一戦に、まず名乗りを上げたい。

阿部監督の言う「新しい巨人」に欠かせないピースとして加わった。田中将にもあいさつし、再共演に感謝と闘志を併せ持つ。「田中さんとは追いつけ、追い越せのつもりでずっとやってきた。今年もその気持ちは変わらずにやりたい」。ずっと憧れ続けた背中に並び、また一緒に走り始める。