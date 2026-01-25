内川流の右打ちで左翼獲りだ。昨年12月の現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田が、SGL尼崎で自主トレを公開。パンチ力が魅力の“ロマン砲”がヒットメーカーから学んだのは「率」を残す極意だ。

「（状態が）悪くなった時に、自分の良いところ、悪いところを探して、そこを良いところに近づける。そういう打ち方は教わりました。内川さんは凄く（打）率を残したバッターなので、聞きに行きました」

今月6日から宮崎県内で12日間行われた自主トレ。現役時代に広角へ打ち分け、球界屈指の安打製造機として活躍した内川氏から不調時の対処法を伝授された。その一つが右打ちだ。打撃の状態が下降すると、上半身が投手方向に突っ込む悪癖がある浜田。右方向への意識を持つことで投手の球を長く、ミートポイントまで呼び込める利点が生まれる。悪癖の解消とともに打率向上を見込める。

「教えてもらったことを再確認、自分の体に覚え込ませる。そういうバッティングを（今は）しています」

横浜、ソフトバンクなどで活躍した内川氏は通算2186安打を放ち、横浜時代の08年に右打者歴代最高となる打率・378を残して以降、7年連続で打率3割超をマークした。21、22年の2年間、ヤクルトでともにプレーした浜田は、103試合に出場した23年の・234が最高打率。「しっかり振りながら長打も打てて、率も残せるようになりたい」。フルスイングを強みとする“令和のブンブン丸”に確実性が加われば、鬼に金棒だ。

「打ち方も一から教えてもらった。シーズンが始まるまでに100％に持っていけるようにやっていきたい。（キャンプでは）バッティングをアピールしていきたい」

春季キャンプは宜野座スタートが決定。パンチ力に安定感を加え、激戦区の左翼の定位置争いを勝ち抜く。 （石崎 祥平）

◇内川 聖一（うちかわ・せいいち）1982年（昭57）8月4日生まれ、大分県出身の43歳。大分工から00年ドラフト1位で横浜（現DeNA）入団。11年にソフトバンクへFA移籍し同年パ・リーグMVPに輝いた。21年ヤクルトに移籍し、22年限りで退団。23年の独立リーグ九州・大分所属を経て現役引退した。通算成績は2022試合で打率・302、2186安打、196本塁打、960打点。首位打者、最多安打各2度、最高出塁率1度、ベストナイン5度、ゴールデングラブ賞1度。09、13、17年WBC日本代表。右投げ右打ち。