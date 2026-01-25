「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）

横綱大の里が、単独首位だった新大関安青錦を押し倒し、２桁に星を伸ばして、前例のない１３日目を終えトップと２差からの逆転優勝に望みをつないだ。安青錦は３敗。平幕熱海富士は関脇霧島との３敗対決を浴びせ倒しで制して首位に並び、静岡出身力士初の賜杯に近づいた。霧島、平戸海を浴びせ倒した欧勝海、関脇高安を送り出した阿炎も４敗で続く。６人が優勝の可能性を残し、千秋楽は最大５人による優勝決定戦の可能性が出てきた。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「熱海富士は優勝したいっていう気持ちが相撲に出ていたな」と評価した。

◇ ◇

大の里は、立ち合いの一発目から安青錦の上体を起こして、そのまま圧力をかけ続けたね。もろ手で突いた後、右がのどに入ってよく伸びた。あれで相手のあごを浮かせたし、左もハズを押し上げた。だから安青錦はボウリングのピンみたいに横倒しになったんだ。

熱海富士もいい相撲を取ったね。優勝したいっていう気持ちが相撲に出ていたな。霧島にもろ差しになられても構わずに前に前に出た。せっかく大きな体があるのにもったいないと、これまで熱海富士には何度も厳しく言ってきたけど、今場所の相撲内容はここまで、かなりいいと思う。

３敗で並んだ安青錦と熱海富士が、本割でともに勝って優勝決定戦になるかもしれないし、もう誰も読めないね。すごく楽しみな千秋楽だよ。