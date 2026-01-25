「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）

横綱大の里が、単独首位だった新大関安青錦を押し倒し、２桁に星を伸ばして、前例のない１３日目を終えトップと２差からの逆転優勝に望みをつないだ。安青錦は３敗。平幕熱海富士は関脇霧島との３敗対決を浴びせ倒しで制して首位に並び、静岡出身力士初の賜杯に近づいた。霧島、平戸海を浴びせ倒した欧勝海、関脇高安を送り出した阿炎も４敗で続く。６人が優勝の可能性を残し、千秋楽は最大５人による優勝決定戦の可能性が出てきた。

熱海富士がトップタイで千秋楽を迎える。関脇霧島との３敗対決。圧力をかけながら土俵際まで寄ると、巨漢で浴びせ倒した。自力で優勝争いに踏みとどまると、１差で単独首位の安青錦が結びで敗れたためタイに。支度部屋では報道陣の質問には応えず無言を貫いたが、一段落すると「うっしゃー。うっしゃっしゃっ」と自分を鼓舞するようにつぶやき、床山とグータッチ。千秋楽が終わるまでは口を開かず、集中力を高めるという。

幕内最重量１９５キロについて、部屋付きの楯山親方（元幕内誉富士）は「巡業から帰って来て太っていたので『もうダイエットしなくていいよ』と言った。相撲下手くそなんで、重ければ重いだけ立ち合いで有利」と笑う。人の話を聞かず叱られることも多いが「入門してからずーっと言ってきたこと。やっと（言ったことの）１割くらいはやろうとしている感じはある。（１０割聞いたら？）そりゃ大関ですよ。あの体と力があるんですから」と、叱咤（しった）も大器への期待の裏返しだ。

静岡出身で戦後初の賜杯とともに、史上初となる連敗スタートからの逆転優勝も懸かる年男の２３歳が新年の主役になる。