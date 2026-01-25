スライスが直らない原因は「ギュッと握る」ことだった！クラブを『指』で引っ掛けるだけで、飛距離は劇的に伸びる！【アマチュアが知らない ゴルフの超基本】

「一生懸命振っているのに、軽く振っている人より飛ばない」

ゴルフの悩みは尽きませんが、もしあなたがこのような壁にぶつかっているなら、スイングのフォームを修正する前に、もっと根本的な部分を見直す必要があります。

それは、クラブと身体をつなぐ唯一の接点である「グリップ（握り方）」です。

実は、アマチュアゴルファーの多くが、このグリップの時点で大きな損をしています。良かれと思ってやっている「ある握り方」が、スライスを誘発し、ヘッドスピードを殺しているのです。

今回は、ゴルフの理屈をわかりやすく図解した書籍『アマチュアが知らない ゴルフの超基本』の中から、スコアアップに直結する「正しいグリップの極意」を抜粋してご紹介します。

これを読むだけで、あなたのボールは力強いドローボールへと変わるかもしれません。

スライスの原因は「手のひら」で握っているから

本書では、グリップの基本として「フィンガーグリップ」の重要性が繰り返し説かれています。

多くのアマチュアゴルファーは、クラブをしっかり持とうとするあまり、手のひら全体でガッチリと握る「パームグリップ」になりがちです。

しかし、著者は「手のひらで握るパームグリップは、スライスの大きな原因になる」と指摘します。

なぜなら、手のひらでクラブを握りしめると、手首の動きが制限されてしまうからです。

スイングにおいて、手首は蝶番（ちょうつがい）のような役割を果たします。バックスイングでコック（手首が親指側に折れる動き）し、インパクトにかけてリリース（解放）することで、クラブヘッドは加速し、ボールを強く叩くことができます。

ところが、パームグリップで手首がロックされると、このスナップ動作が使えません。さらに、フェースローテーション（開閉）も行いにくくなるため、インパクトでフェースが開いたまま当たりやすくなり、力のないスライスボールになってしまうのです。

プロは「指」で引っ掛けている

では、どう握るのが正解なのでしょうか。

本書で推奨されているのは、「指（フィンガー）主体で握る」ことです。

プロや上級者は、クラブを「握る」というよりも、「指に引っ掛ける」感覚で持っています。

指の付け根付近でクラブを支えることで、手首の関節がフリーになり、可動域が最大限に広がります。

これにより、意識して手首を使おうとしなくても、クラブの重さと遠心力によって自然と手首がしなり、ヘッドが走るようになります。

「指で握る」。たったこれだけで、スイングスピードが上がり、ボールの捕まりも劇的に良くなるのです。

【実践】飛距離が変わる「左手」の作り方

それでは、本書で解説されている「正しい握り方」を具体的に見ていきましょう。まずはスイングの舵取り役となる「左手」からです。

1. 指の付け根に斜めにあてがう

左手をダラリと下げてリラックスさせます。

クラブのグリップを、左手の「小指の付け根」から「人差し指の第二関節」にかけて、斜めに横切るようにあてがいます。

ここが最大のポイントです。生命線に沿わせるのではなく、あくまで「指の付け根」に合わせるのです。

2. 小指、薬指、中指の3本で締める

あてがった位置をキープしたまま、小指、薬指、中指の3本でグリップを包み込むように握ります。

この3本の指と、手のひらの小指球（小指の付け根の肉厚な部分）でグリップを挟み込むことで、クラブはしっかりと固定されます。

人差し指と親指は、まだ添えるだけで構いません。

3. 親指と人差し指の「V字」を確認する

最後に親指をグリップの上に置きますが、ここで重要なチェックポイントがあります。

親指と人差し指の付け根で作られる「V字」のラインが、「右肩」から「右首筋」の間を指しているか確認してください。

また、自分から見て、左手のナックル（こぶしの山）が2つから3つ見えている状態が基本となります。

右手は「横から」添えるだけ

左手が決まったら、次は右手です。右手は左手との一体感を高めることが最優先です。

1. 右手もやっぱり「指」で握る

右手も左手と同様、手のひらではなく「指」で握ります。

中指と薬指の2本の指の腹（第一関節と第二関節の間あたり）にグリップをあてがい、下から引っ掛けるように持ちます。

2. 左手の親指を包み込む

右手のひらの生命線のくぼみを、左手の親指にぴったりと合わせるように被せます。

ここに隙間があるとスイング中にグリップが緩む原因になります。隙間なく密着させることで、左右の手が一体となり、コントロールが安定します。

3. 人差し指は「銃の引き金」のように

右手の人差し指は、中指とは少し離し、ピストルのトリガー（引き金）を引くような形にします。

そして、親指と人差し指で作る「V字」も、左手と同様に「右肩」から「右首筋」の間を指すように調整します。

これで、手首が柔軟に使え、かつ力が効率よく伝わる「フィンガーグリップ」の完成です。

現代のクラブには「ストロンググリップ」が合う

少し前までは、両手のV字がアゴを指す「スクエアグリップ」が基本とされていました。

しかし、本書では「現代のクラブにおいては、ストロンググリップ（フックグリップ）が基本」であると解説しています。

現在の主流である大型ヘッドのドライバーは、慣性モーメントが大きく、一度フェースが開くとスイング中に閉じるのが難しい構造になっています。

そのため、最初からフェースがシャット（閉じ気味）に使える「ストロンググリップ」のほうが、理にかなっているのです。

具体的には、先ほど説明したように、「左手のナックルが2～3個見える」状態です。

「基本＝スクエア」という古い常識にとらわれて、無理にスクエアに握ろうとしてスライスしている人が後を絶ちません。

もしあなたがスライサーなら、左手を少し右に回して（被せて）握るだけで、捕まった強いボールが打てるようになる可能性が高いのです。

たかがグリップ、されどグリップ

「グリップを変えると違和感があって打てない」

そう言って、すぐに自己流の握り方に戻してしまう人は少なくありません。

しかし、ゴルフにおいて「違和感」は「変化」の証です。

慣れ親しんだ「飛ばない握り方」から、理にかなった「飛ぶ握り方」に変えるのですから、違和感があるのは当然です。

今回ご紹介した内容は、本書『アマチュアが知らない ゴルフの超基本』のほんの一部です。

本書には、グリップだけでなく、

「なぜボールが上がらないのか？」

「なぜダフるのか？」

といったミスのメカニズムから、アドレス、スイングの始動、フィニッシュに至るまで、豊富な写真と図解で徹底的に解説されています。

練習場で何百球とボールを打つ前に、まずは自宅で5分、本書を開きながらグリップを見直してみてください。

「指で握る」。たったそれだけのことで、あなたのゴルフは劇的にシンプルになり、次のラウンドでは驚くようなビッグドライブが生まれるかもしれません。

スライスや飛距離不足に悩むすべてのアマチュアゴルファーへ。

この「超基本」を手に入れて、自己流の壁を突破しましょう。

