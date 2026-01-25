広島・佐藤柳之介投手（23）が24日、広島県廿日市市の大野練習場での選手会合同自主トレに合流し、MLBでフル回転中の左腕に金言を授かったことを明かした。3日から21日まで、鹿児島県奄美大島でパドレス・松井裕樹投手（30）らとの合同自主トレに参加。野球漬けの日々を送り、衝撃を受けた。今年3月のWBCに侍ジャパンの一員として参戦する松井から変化球のアドバイスももらうなど、数々の収穫を2年目の飛躍につなげる。

佐藤柳は、刺激的な時間を過ごした。パドレス・松井と初めて行った自主トレ。毎日が驚きの連続だった。

「考え方、物の捉え方、物の見方、日頃の生活から、何から何まで自分の基準のはるか上だった。衝撃的だった」

佐藤柳の個人トレーナーが松井も担当している縁から、昨季終了後に誘われ、弟子入りが実現した。19日間に及ぶ自主トレ。大谷のドジャースと同じナ・リーグ西地区のパドレスで奮闘し、米1年目の24年から2年連続で60試合以上に登板した左腕の意識の高さに感嘆した。

「トレーナーさんに言われたことに対して“はい、やります”ではなく、“何でこの順番なのか”“なぜこういうことに取り組むのか”と、一つ一つトレーナーさんの意図を100％理解して、自分の体に100％落とし込もうとしていた」

練習メニュー一つに対しても、意図、目的を完璧に理解した上で取り組む姿勢を目の当たりにし、「自分が持っていた基準より上をいかないと、ああいうレベルには行けないんだ」と痛感した。午前7時の食事に始まって12時間以上、グラウンド内外で生活をともにした濃密な日々。食事面も含め、日常生活も全て野球につながっているという思考で過ごす姿に感銘を受けた。

「松井さん自身も“自分は人よりも野球をしていない時間に野球のことを考えている自信がある”と言っていた。自分も考えることはあるが、それを言い切れるほどやっていないなと思った」

ルーキーイヤーの昨季は、6月29日の中日戦でプロ初登板初先発初勝利をマークするなど6試合に登板。大きな一歩を刻んだ一方で、技術面ではカウントを取りにいく変化球が確立できなかった。その課題の克服に向け、松井からは伝家の宝刀・スライダーの握りや、スプリットの落とし方を伝授してもらった。この日のブルペンでも試投。「感触は良かった」と手応えをのぞかせた。そして、プロの世界を生き抜く上での金言も授かった。

「（松井さんから）“もっと上にいきたいならどこかを変えないと”と凄く良い言葉をいただき、凄く響いた。（チーム内の）競争にも負けないようにしたい」

昨季の投球回は25回で、新人王資格（30イニング以内）も残している23歳。今季のブレークへ、十分すぎる刺激とモチベーションを得た。 （長谷川 凡記）