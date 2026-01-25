少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』。

1月25日（日）は、東京・調布編がスタート。オープニングは、調布駅東口に飾られている映画スターたちの手形の前で。「小さいですね吉永小百合さんの手！ これで水泳がね、速いからね」（華丸）、「ベストスイマー（賞）ですから。そう考えると石原裕次郎さんデカくない？」（大吉）と、自分の手を重ねて盛り上がる。そう、ここは「映画のまち調布」。日活調布スタジオ、角川大映スタジオなど40以上の映画に携わる企業が集まる調布は、「東洋のハリウッド」にたとえられたとか。「名優たちが愛した丼と麺がたくさんあるはず」（大吉）と、丼麺との出合いに期待が高まる。

©️ABCテレビ

実は華大にとって、調布は懐かしい街でもある。大吉が上京して初めて住んだ街が、調布の２つ隣の国領（こくりょう）駅だったのだ。調布駅まで自転車で来て、そこから急行で新宿に出ていたという大吉は、利用していた駐輪場があった場所を思い出そうとするが、20年前とは激変した駅前の風景に戸惑うばかり。ちなみに「国領には石原軍団が通うそば屋があった」（大吉）とか。

©️ABCテレビ

チェーン店の多い駅前から離れるように歩き出すと、通りの反対側から「大吉さん！」という男性の声が聞こえてくる。大吉が反射的に「華丸大吉です」とコンビであることをアピールしながら手を振ると、声の主はなんと、かつて大吉とレギュラー番組で共演していた俳優のS！ たまたまプライベートで調布に来ていたタイミングでの遭遇に驚く華大。「がんばってください！全然店決まんないじゃないですか（笑）」というエールから、番組を見てくれていることが伝わってくる。俳優Sの正体はオンエアで明らかに。

©️ABCテレビ

つけ麺、中華そば、ラーメンなど、麺のお店が次々と現れる。どうやら調布は麺処のようだ。とあるお店の前で、昨晩見たかまいたちの番組の影響で、味噌ラーメンの気持ちになっていると華丸が打ち明ける。その発言を聞いた大吉は、華丸がどのお店にも食いつかなかったことに合点がいった。興味の有無が露骨に態度に出てしまうことを自覚して笑う華丸に対し、大吉は「俺はもう今年はフォローせんよ」とさじを投げ、「今日、（華丸は）絶対に味噌ラーメンを食べますよ！」と呆れたように予言した。

©️ABCテレビ

調布には、映画にまつわるスポットが点在する。大魔神像が出迎える角川大映スタジオを通り過ぎた２人は、すぐ近くに建つ「映画俳優の碑」の前で足を止め、そこに刻まれた映画スターたちの名前をじっくりとチェックする。博多華丸・大吉にとっての恩人・児玉清の名前や、「発起人」の欄にある高倉健、勝新太郎、菅原文太、三船敏郎、森繁久彌ら錚々たる名前に盛り上がる一方で、とある超有名人に華大がひっかかってしまう一幕も（笑）。

©️ABCテレビ

調布駅から一駅隣の京王多摩川駅まで足を伸ばすと、住宅地に老舗のうなぎ屋さんを発見！ 従業員の方曰く、昭和の映画スターYIが食べに来たことがあり、サインも飾ってあるという。そろそろお腹が空いてきた華大が、映画のまちで最初に選ぶ丼麺は、大吉の予言通り味噌ラーメンなのか？ それとも映画スターが愛した味なのか？

ABCテレビ『華丸丼と大吉麺』は、毎週日曜ごご1時25分放送中。TVerでも無料配信中。