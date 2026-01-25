【大雪警報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町などに発表 25日05:04時点
気象台は、午前5時4分に、大雪警報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。
富山県では、25日朝まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■高岡市
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■魚津市
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■滑川市
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■黒部市
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■砺波市
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■小矢部市
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■南砺市
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■射水市
□大雪警報
積雪 25日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■舟橋村
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■上市町
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■立山町
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■入善町
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■朝日町
□大雪警報【発表】
積雪 25日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm