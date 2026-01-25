TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前5時4分に、大雪警報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、舟橋村、上市町などに発表 25日05:04時点

富山県では、25日朝まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■高岡市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■魚津市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■氷見市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■滑川市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■黒部市
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■砺波市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■小矢部市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■南砺市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■射水市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■舟橋村
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■上市町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■立山町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■入善町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■朝日町
□大雪警報【発表】
　積雪　25日朝にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm