【大雪警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 25日05:03時点
気象台は、午前5時3分に、大雪警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。またなだれ注意報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 25日05:03時点
石狩地方では、25日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■岩見沢市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■美唄市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■芦別市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■江別市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■赤平市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■千歳市
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■滝川市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■砂川市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■歌志内市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■深川市
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■恵庭市
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■北広島市
□大雪警報【発表】
積雪 25日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■石狩市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■当別町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■島牧村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■余市町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■奈井江町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■上砂川町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■由仁町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■長沼町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■浦臼町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■新十津川町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■秩父別町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■雨竜町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■北竜町
□なだれ注意報
25日にかけて注意
■沼田町
□なだれ注意報
25日にかけて注意