ラ・リーガ 25/26の第21節 セビリアとビルバオの試合が、1月25日02:30にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはアイザック・ロメロ（FW）、アコル・アダムズ（FW）、ジェラール・フェルナンデス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはウルコ・イゼタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。ビルバオのロベルト・ナバーロ（FW）がゴールを決めてビルバオが先制。

しかし、42分セビリアが同点に追いつく。フアンル・サンチェス（DF）のアシストからジェラール・フェルナンデス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

セビリアは後半の頭から選手交代。ジブリル・ソウ（MF）からアンドレス・カストリン（DF）に交代した。

56分セビリアが逆転。アコル・アダムズ（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。セビリアが2-1で勝利した。

なお、セビリアは62分にネマニャ・グデリ（MF）、86分にジョアン・ジョルダン（MF）に、またビルバオは21分にイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 04:40:30 更新