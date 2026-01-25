エールディヴィジ 25/26の第20節 ＮＥＣとズウォレの試合が、1月25日02:45にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ズウォレのヤミロ・モンテイロ（MF）のアシストからヨウネス・ナムリ（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

23分、ＮＥＣが選手交代を行う。リンセン（FW）からディルク・プロペル（MF）に交代した。

39分ＮＥＣが同点に追いつく。チャロン・チェリー（MF）のアシストから小川 航基（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ＮＥＣは後半の頭から選手交代。フィリップ・サンドラー（MF）からデベロン・フォンビレ（DF）に交代した。

74分、ＮＥＣは同時に3人を交代。バサル・オナル（DF）、サミ・ウィッサ（MF）、小川 航基（FW）に代わりビルヒル・ミシジャン（FW）、ブラヤン・ペレラ（DF）、Kers Kevin（MF）がピッチに入る。

75分、ズウォレが選手交代を行う。ヨウネス・ナムリ（MF）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。

78分ＮＥＣが逆転。ブラヤン・ペレラ（DF）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＮＥＣが2-1で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し75分までプレーした。39分にゴールを決めた。佐野 航大（MF）はフル出場した。

2026-01-25 04:51:08 更新