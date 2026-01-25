「日本がアジア最強を証明」「16得点１失点、完璧だ」４発圧勝で連覇達成！“２歳下”大岩ジャパンの凄まじい強さに韓国メディアは衝撃！「決勝まで無失点の中国に圧勝した」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されたU-23アジアカップの決勝で中国と対戦。４−０で大勝し、連覇を達成した。
開始12分にMF大関友翔の鮮やかなシュートで、ここまで５試合無失点だった相手から先制した日本は、20分にもMF小倉幸成のミドルシュートで加点。後半に入っても、59分にMF佐藤龍之介のPK、76分に小倉の２点目でリードを広げ、中国を一蹴した。
この圧勝劇に、韓国メディアはこぞって驚嘆。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「日本がアジア最強を証明した！中国に４−０完勝。U-23アジアカップ２連覇」と報じれば、『OSEN』はU-23日本代表、決勝まで無失点の中国に圧勝。４−０で大会２連覇」と伝えた。
また、『スポータルコリア』は「６試合、16得点１失点。事実上U-21代表の日本がアジアカップで優勝。難敵中国を４−０で撃破」と題した記事を掲載している。
「日本はU-23アジアカップで、16得点１失点の完璧な攻守のバランスで優勝を飾った。今回の勝利で日本は同大会で３度目の優勝となり、2024年大会に続く２連覇となった。この勝利は、2028年のロサンゼルス・オリンピックを見据え、U-21世代の選手が中心となったチームでありながらも、勝利を収めたという点で特に意義深い」
21歳以下のチームで臨みながら、他を圧倒してアジア制覇を成し遂げた大岩ジャパンに、ライバル国からも喝采が送られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関の鮮やかな先制弾＆小倉の圧巻ミドル弾
開始12分にMF大関友翔の鮮やかなシュートで、ここまで５試合無失点だった相手から先制した日本は、20分にもMF小倉幸成のミドルシュートで加点。後半に入っても、59分にMF佐藤龍之介のPK、76分に小倉の２点目でリードを広げ、中国を一蹴した。
また、『スポータルコリア』は「６試合、16得点１失点。事実上U-21代表の日本がアジアカップで優勝。難敵中国を４−０で撃破」と題した記事を掲載している。
「日本はU-23アジアカップで、16得点１失点の完璧な攻守のバランスで優勝を飾った。今回の勝利で日本は同大会で３度目の優勝となり、2024年大会に続く２連覇となった。この勝利は、2028年のロサンゼルス・オリンピックを見据え、U-21世代の選手が中心となったチームでありながらも、勝利を収めたという点で特に意義深い」
21歳以下のチームで臨みながら、他を圧倒してアジア制覇を成し遂げた大岩ジャパンに、ライバル国からも喝采が送られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大関の鮮やかな先制弾＆小倉の圧巻ミドル弾