沖縄・金武町で行われている北海道コンサドーレ札幌の一次キャンプ

この沖縄キャンプでは守備の立て直しから始めた川井健太監督。

特に攻守の切り替えはチーム全体に強く意識付けを行いました。

またタッチ数を減らし”人もボールも常に動き続ける”サッカーを目指しトレーニングを積んできました。

沖縄キャンプの集大成へ、きょうG大阪とのトレーニングマッチに挑みます。

堀米勇輝選手 インタビュー

Q.2週間の沖縄キャンプを振り返って

A.非常に中身の濃い良いキャンプができていると思います。本当にチームメイトが打ち解けやすいように話しかけてくれたり別に新加入とか関係なく皆で良いコミュニケーションが取れていると思う。



Q.2人の「堀米」姓 それぞれの呼び方は決まったか

A.意外と勇輝と呼んでくれる人が増えてたまに反応できない時もあるんですけど徐々に慣れてきていると思う。



Q.堀米選手は川井監督やコーチ陣とプレーの経験がほかの選手より多いがその中で意識したこと

A.自分も一年半ぶりにやるのでまだまだ頭や体が思い出していない部分があったりまだ自分が示していかないといけないと思うが徐々に思い出しながらコーチや監督もほかの選手よりは長く一緒にやっているので次の練習に行く時に周りの選手がスムーズに行くように声を掛けたり練習の意図をなるべく伝えるように意識してやっている。



Q.どんなプレーでファン・サポーターをワクワクさせたい

A.チームのフィロソフィーである「走る・戦う・規律を守る」という所をまずは前面に出す事。その中で判断の質やポジショニングの質、技術の所で違いを見せていきたい。



Q.今季の意気込み

A.移行する初めてのシーズンなのでイレギュラーな事もあると思いますし上手くいく事やいかない事があると思いますがそういう事もしっかりと受け入れながらその状況が起きた時にどう反応を起こせるかという事も選手として大事な事だと思うのでチームで困っている選手や悩んでいる選手がいたら後ろから支えて引っ張っていきたいし誰一人こぼれることなくチーム全員で前に進んでいけるように意識してやりたい。