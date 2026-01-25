阪神の岡田オーナー付顧問が24日、大阪市内で行われたトークショーに出席。終了後に岡田節を響かせた。

▼掛布OB会長とトークショー おう、初めてよ。別に普通やん。前にYouTubeブでやってたから。真弓さんも入ってな。別に普通やん。

▼はっきり言って、どこが強いの？ 今年に関してはな。はっきり言ってどこが強いの、知らんわ。わかれへんやんか。浮かんでこないやんか。どの選手が今年はワーッってブレークするとか。そういうのがないやろ。

▼中日を警戒 おう。ピッチャーがいいからな。中日の場合はホームランゾーンとかなんとかでな、ちょっと野球が変わってくるかもわからん。はっきりしているやんか。（打線が）弱いところがな。だから、そこよ。いや、そらホームランが出たらな。それはやっぱり攻め方も違ってくるから一概には言われへんやんか。

▼25年の虎が唯一負け越した 基本的にピッチャーがいいから計算できるやんか。だから、まあ結局原因がはっきりするやんか。（阪神が）打てんかった、点が取れんかったということやろ。負けるときはな。（阪神の）ピッチャーは抑えてるんやからな、平均的にな。（巨人やDeNAよりも）まあ上かもわからんな。

▼松山はええ子 （日本シリーズの解説で中日・松山と同席） 去年な、なかなかええ子やったからな。「初めて」って言うとったから緊張しとったかもわからんけど、オマエ。ああいう若い選手もな。だから結局マルティネスで抜けてな、去年もどうなるかと思ったけど、やっぱりそこはカバーできたもんな。ある程度は。

▼虎はいい意味の現状維持 （阪神は）そんな変われへんやろ。まあ年齢的にみんなが1番ええ時やもん、今は。そんなベテランっていうのもおらんからな。そんな落ちることはないわ。現状維持でもええっていうのもあるやん。そんなに飛躍する必要はないっていう見方もできるよ。

▼レフトとショート キーマンはな、やっぱりポジション的にはショート、レフトになるんちゃう？去年もそう言ってたけどな。そこでやっぱり前川とかな。これも使い方やからわからんからな。その辺がキーやろな。そのポジション的にはな。

▼コロコロ変わるな （前川が伸び悩んだ原因は）だから、もうはっきりしてるやん。その、コロコロ変わりすぎよ。スイングとか、オマエ。もっと「自分はこれや」って言うのを、もう掴まなあかんわ。大卒と一緒やろ？5年目やろ？。そういう意味ではな、そらいろんな人の意見を聞くのもいいけども、「自分はこれや」言うのを自分で掴まなあかん。

▼ええ時を思い出せ だから、1番良かったのは去年のオープン戦ぐらいちゃうか。じゃ、その時はどうして打ってたかいうのは。それはスコアラーでもビデオとか撮ってるからな。そんなんもうわかるよ、違いはな。いい時と悪い時のな。もうそんなんは人にアドバイスをもらうよりも、自分で考えてやらんと。これから長いことレギュラーポジションを張るんやったらな、結局。

▼今年は真価を問われる いや、そりゃ来るやろな。もっとな。（佐藤は）デッドボールがないとか、去年な。ああいうタイトルとって、今年、どのぐらいやるかっていうの1番の注目かもわからんで。去年、あんなスタートで2冠王になると誰が思っとったんや。そういうことやろ？だから2冠王を取った次の年やから、その注目度をな、攻め方も違ってくると思うし。その辺は今年の数字を見ていかなあかんと思うな。

▼ポスティングを認められるだけの実績を だからな、岡本、村上はある程度、3回、4回とかホームラン王取ったりな。（佐藤とは）その辺の違いはあるかもわからんけどな。それでもポスティングやけどね、結局。だからもうポスティング制度はあかんって。ハッキリ言うてな。

▼まず契約更改 そんなん当たり前やんか。それ普通やから、ちゃんと契約してキャンプへ行くっていうのが。昔は調停やったり、ようあったやんか。年俸が合わんでな。そういうのはやっぱりな、スッキリして。団体競技やから周りの目もあるからな、浮いてしまうやんか。1人そんなんやったらな。

▼スッキリ いや、それはやっぱりある程度スッキリして送り出してもらわんとな。なんかあれやで。でもちょっと違うわな。その辺がな。将来はいずれ行くと思うけど。阪神から行ったの誰？活躍したのおらんやろ。ゼロやろ。

▼ファンの後押し いやいや、そんなん契約もしなかったら後押しできへんやんか。（イメージが）そら良くないわ。