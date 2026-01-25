訪日客は順調に増えてきたが、オーバーツーリズム（観光公害）の弊害が目立っている。

官民で問題を解消する取り組みを急ぎたい。

２０２５年の訪日外国人客数が前年比１６％増の約４２７０万人となり、２年連続で過去最高を更新した。４０００万人を突破するのは初めてになる。

韓国などのアジア圏に加え、米国や豪州、欧州など、幅広い地域から観光客が増えている。円安が追い風となっているだけでなく、日本食や日本文化への関心が高まっている証しでもあろう。

政府が「観光立国」を掲げて本格的な取り組みを始めたのは０３年だ。当時の訪日客数は５００万人強にすぎなかった。

観光政策を成長戦略に位置づけて加速させたのは、１２年末に発足した第２次安倍政権である。１３年に初めて１０００万人を超え、コロナ禍までの期間に人数は約４倍、消費額も飛躍的に増えた。

２５年の訪日客の消費額は９・５兆円と過去最高を記録した。輸出額は、自動車が約１７兆円、半導体などの電子部品が約６兆円で、観光も日本経済を活性化させる柱の一つに育ったと評価できる。

政府は３０年に６０００万人へと増やす目標を掲げている。だが、中国政府が日本への渡航を自粛するよう促したため、中国からの訪日客は急減した。今後も順調に増えるとは限らない。

訪日客を増やすことは、地方経済への恩恵も大きい。その上で、顕在化する観光公害を解消する取り組みと合わせ、官民が連携して、バランスがとれた発展を目指す局面を迎えたと言えよう。

岐阜県白川村の世界遺産「白川郷」には約５００人が暮らしている。そこに外国人を中心に年間で２００万人を超える観光客が押し寄せ、渋滞の頻発やゴミの放置などが住民を悩ませている。

スキーリゾートとして人気を呼ぶ長野県白馬村も、深夜の騒音や落書きなどの迷惑行為に悩んでいる。京都ではバスが混雑し、市民生活に支障を来している。

和歌山県の高野山では、訪日客を含めた参詣者に対し、聖地にふさわしい服装やマナーを求めている。迷惑行為に罰金を科す条例を作る自治体もある。観光地同士で、対策や、その効果について知見を共有していきたい。

政府は今年、国際観光旅客税（出国税）を引き上げ、観光公害対策を強化する方針だ。地域の実情を踏まえ、交通渋滞の緩和など、きめ細かな対策としてほしい。