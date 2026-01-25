学校内での生徒間暴力を撮影した動画が相次ぎ拡散されている。

ＳＮＳへの安易な投稿は、法的責任を問われる恐れがある。許されない行為だと認識すべきだ。

大分市内の中学校では、ある生徒が校内の廊下で、別の生徒の頭を蹴ったり、馬乗りになって叩（たた）いたりする約１分間の動画が撮影され、ＳＮＳ上に広がった。

栃木県の県立高校でも、生徒がトイレ内で別の生徒の顔を殴る動画が拡散した。学校名や加害者とされる生徒の名前もさらされ、中傷する書き込みが相次いだ。

いずれの現場にも、加害者と被害者のほか、動画を撮った生徒がいたようだ。大分のケースでは、撮影に学習用端末が使われた。

他者を傷つける加害者が悪質なのは言うまでもないが、暴力を制止せずに撮影した人物も、非難に値する。それをまた面白半分でＳＮＳに拡散させたのだとすれば、悪ふざけでは済まされない。

動画の投稿や拡散によって他者の名誉を傷つけたり、誹謗（ひぼう）中傷したりすれば、刑事や民事上の責任を追及される場合がある。

大分、栃木両県警は、暴力行為への捜査を始めた。事実関係を解明し、適切に対処してほしい。

「動画が暴力を暴いた」と、拡散を肯定する意見もある。しかし、いったんネット上に広がれば、完全に消し去るのは難しい。加害者への私的な制裁はあってはならない。加えて、被害者まで将来にわたり不利益を被る恐れがある。

今回の事例は、いずれも学校側が暴力行為の事実を把握できていなかった。文部科学省は事態を重く見て、都道府県や政令市の教育長らを集め、いじめの有無を再確認するよう求めた。

全国の小中高校などで認知されたいじめの件数は昨年度７６万件を超え、過去最多だった。学校現場では「冷やかしやからかい」などもいじめだと、積極的に認定するようになっているが、水面下に潜むいじめはもっと多いはずだ。

生徒らによる暴力の動画は、大分市や栃木県以外でも撮影、投稿されている。各学校は、隠れたいじめや暴力があることを前提に、幅広く調査を進めてほしい。

インターネット上では、若者同士が殴り合う過激な企画動画が人気を集めている。

生徒たちが、こうした動画に影響を受けていないか。暴力動画をネットに流して、注目を集めたいという風潮が広がっていないか。地域や学校で、生徒たちの様子をしっかりと見守る必要がある。