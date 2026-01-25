東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイは、２５日が最終観覧日となる。

パンダファンから「聖地」として愛される同園近くの観光案内所「上野案内所」（台東区）は、オリジナル商品を販売するなど、近年のパンダ人気を支えてきた。２頭の中国返還で国内はパンダ不在となるが、同案内所は「次が来るのを願い、新たなイベントを企画していきたい」と意気込んでいる。（松下聖）

上野案内所は、同園から徒歩１０分ほどの百貨店「松坂屋上野店」の２階にある。２頭の最終観覧日を翌日に控えた２４日、別れを惜しむファンらが大勢訪れ、２頭の缶バッジやぬいぐるみを購入したり、手作りの衣装を着せたぬいぐるみを撮影したりしていた。

上野周辺の情報発信拠点として２０１７年１１月にオープン。翌月、生後６か月のシャンシャンの一般公開が始まると、「パンダグッズはないか」と問い合わせが相次いだ。運営会社の嶋崎琢也社長（５８）は「動物園に来るファンが周辺を回遊するきっかけになれば」と、翌年からオリジナル商品の販売に力を入れた。

品ぞろえは、ぬいぐるみやＴシャツなど２００種超。月に約５０００人が訪れ、新グッズの発売時には行列ができることもある。

最大のヒットは、手のひらサイズのぬいぐるみ「おでかけシャンシャンマスコット」。顔はもちろん、背中の丸みもミリ単位で追求し、「似ている」と大人気に。着せ替えを楽しむファンもおり、案内所が自慢のグッズを見せ合う場にもなっている。

２頭の中国返還を１年後に控えた昨年１月には、新しいパンダが来てくれることを願い「上野カムカム・パンダ・プロジェクト」を始めた。シンボルとなるパンダのキャラクター「来来（ライライ）」を考案。イラストレーターのすなやますなこさんがデザインした「来来」は同園にいた歴代１５頭の特徴を盛り込んでおり、この「来来」のキーホルダーやハンカチは品切れになるなど反響を呼んでいる。

同案内所は２７日の返還後もプロジェクトを続け、別のアーティストとの共作やファンイベントを企画するなどして、さらに盛り上げていく計画だ。

嶋崎社長は「２頭が去るのはさみしいが、来来でパンダファンの心の隙間を埋めながら、新しいパンダを待ち続けたい」と語った。