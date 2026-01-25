政府は、廃食用油などを原料とする次世代航空燃料「ＳＡＦ」の普及に向け、国内航空会社による購入費用を支援する方針だ。

航空サービスの利用者に一律で数十円程度の負担を求める仕組みを検討する。航空燃料を供給する石油元売りなどの事業者にはＳＡＦの混合を義務づけ、需給両面から国産ＳＡＦの導入を後押しする。

近く開く予定の官民協議会で、ＳＡＦ導入促進に向けた基本方針を取りまとめる。政府は空港法の改正も視野に、２０２６年度までに詳細を詰める方向だ。

ＳＡＦは一般的な原油由来の燃料に比べ、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を最大８割減らす効果がある。一方で２〜３倍の調達コストがかかるとされるのが課題だ。

このため、イタリアや英国などの一部空港では、空港利用料を原資にＳＡＦの購入費用を支援している。また欧州連合（ＥＵ）では域内の空港で使用する燃料にＳＡＦの混合を義務づけており、混合率を３０年に６％、５０年に７０％とする目標を掲げている。政府はこうした海外事例も参考に制度設計を進める。

このほか、基本方針では供給事業者への大胆な設備投資支援や、家庭用廃食油の回収拡大へ向けた自治体や回収業者との協力などについても明記する。

航空輸送におけるＣＯ２排出規制が世界的に強まる中、ＳＡＦは脱炭素化の切り札と期待される。世界の需要量は３０年に８８００万キロ・リットル、５０年には６億５０００万キロ・リットルに増加する見通しだ。

政府は３０年までに、国内の航空会社が使用する航空燃料の１０％をＳＡＦに置き換える目標を掲げている。経済産業省と国土交通省は２２年に官民協議会を発足させ、関係企業の連携や支援策などについて議論してきた。

昨年５月には羽田空港や関西空港で、コスモ石油などが製造したＳＡＦの定期便への供給が始まった。ＥＮＥＯＳや出光興産なども含め、全国で年間計１００万キロ・リットル以上の量産計画がある。経産省は２９年度までに、製造技術開発や設備投資支援に４０００億円程度を充てる計画だ。