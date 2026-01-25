【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は幅広い役をこなし、出演作が途絶えることのない女優の筒井真理子さん（65）です。昨年もドラマ12本、映画6本で大活躍。その心身を支えているのは玄米でした。（構成・山内 健司）

朝に炊いて、現場にもおにぎりとして持っていきます。仕事がなければ3食全て玄米の日もあります。玄米のお餅でお雑煮を作ったりも。産地や種類にこだわりはあまりなく、いつも行く自然食品店の方に薦められるものを月に数回買います。「どうおいしく食べようかな」と、玄米に合いそうなじゃこや梅干しなどを考える時間も楽しくて大好きです。

7年前くらいかな、疲れやすさを感じるようになって「良くないな」と思いました。体質に合う食品のテストを受けたり、友人の薦めもあって、白米から玄米にしてみたら、最初の1カ月ぐらいで劇的に変わったように思います。体も軽くなって、（抗ストレス効果があり睡眠に良いとされる）GABAも含まれていて眠りの質も上がったんです。だんだん慣れて元気なのが当たり前になりました。

それまで同じ空間に風邪の人がいると、私もひいちゃってたんですが、それもなくなりました。

もう玄米を徹底するようにしています。でも、やっぱ白米はおいしいのよ（笑い）。だから、胃腸の調子に合わせて時々（玄米より消化に良い）白米に戻っちゃう日もあります。

アスリートと同じで役者は体が資本だと思うんです。体調次第でせりふの入りも相手に対する反応や瞬発力も全然変わってくるので、健康管理はマスト！（ドジャースの）大谷翔平さんが出てきてうれしいことがあって。大谷さんは凄く眠りますよね。「眠る＝怠け者」って意識がどこかあったんですが、睡眠が市民権を得た気がして。玄米効果もあってか、夕方まで寝ちゃう日もあります（笑い）。

役者としてはまだまだ新人ですよ。職業で言えば、裁判官も刑事もやったことない。スポーツの講師も。やりたい職業は死ぬまでにできないぐらいあるんじゃないかな？特に無頼の記者とか。大学時代、下火でしたが学生運動のにおいがあって、ビラ配りする女性も多かったんです。ただ、時代的に就職すると、いわゆる“お茶くみ社員”が普通。社会派としてバリバリ働きたかったはずなのに…。そういった無念を背負って、私が作品の中で晴らしたいんです。

いつも言って恥ずかしいんですが、パイオニアになりたいんです。「この年でこんなに元気」とか「この年からこんなこと始めた」って人になりたい。まだまだ元気で復職したくても年齢的に難しい人もいるはずで、私が役として元気に働く姿で喜んでもらえる気もするんです。

一つうれしいのが、30〜40代の女優さんと食事に行くと「筒井さんの生き方は凄く励みになる」って言ってくれるんです。ずっとそうありたいな。そのために元気の源の玄米がやはり欠かせません。

≪役作りイメージ「傷だらけの天使」岸田今日子さん≫TBSドラマ「終のひと」（火曜深夜0・58）では葬儀店のベテラン社員を演じている。制作陣からドラマ「傷だらけの天使」で探偵事務所のボス役だった岸田今日子さんをイメージするように依頼され、達観した雰囲気で安定した低い声にしつつ、客相手には“よそ行き”の高い声にするなどして役作り。作品テーマの一つ「葬儀」について「誰しもが必ず出合うこと」と言及。そして「それぞれの回で描かれる一人一人の生き方を肯定する温かさが届いてくれたら」と願った。

≪考えることが好き≫玄米の食べ方に思いを巡らせる時間を楽しむように「考えることが好き」で、それは女優業にも通ずる。どの役でも劇中で描かれない「どう生きてきたのか」までを常に想像することで役に深みを与えている。根底にあるのは20代の頃の劇団での経験。自分のシーンを自ら書くように指示された時のことを「ギャグも書いて、みんなが驚くほど面白かったんです。当時から考えるのが好きだったのかも」と得意げに振り返った。出演中の「終のひと」にも触れ「なぜ葬儀屋になったのか。クイズとして視聴者の方にも考えてもらえたら」とほほ笑んだ。

◇筒井 真理子（つつい・まりこ）1960年（昭35）10月13日生まれ、山梨県出身の65歳。早大在学中の82年に劇団「第三舞台」の公演で初舞台を踏み、看板女優として活躍。16年の映画「淵に立つ」がカンヌ国際映画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞。主な出演作は映画「よこがお」（19年）、「波紋」（23年）など。1メートル62。