大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が新大関安青錦（２１＝安治川）を一方的に退けて１０勝目（４敗）を挙げた。

横綱が意地を見せた。もろ手突きから右ノド輪で安青錦をのけぞらせると、一気に前に出て豪快に押し倒した。取組後は「とにかく残り２番、腹を決めていこうと思った。目の前の一番に集中した」と会心の相撲を振り返った。

昨年１１月場所の終盤に左肩を痛め、千秋楽を休場。今場所も負傷の影響を感じさせる相撲内容で苦しい土俵が続いた。中日から３連敗で４敗に後退し、一時は優勝が絶望的に。連敗中には、角界内からも出場続行を疑問視する意見が少なからずあった。「まるで引退間際の横綱のようだ。なぜ出続けるのか」「これ以上、ケガが悪化したらどうする。もう休場した方がいい」…。

それでも大の里は土俵に立ち続け、尻上がりに調子を取り戻して４連勝。牴９砲両，善曚鍬瓩箸気譴襭卸紕隠鮎，謀達した取組後は「連敗もあって、勝ち越しもどうかと…。（白星を）２桁に乗せたのは、大きなものになっている」とうなずいた。

単独首位に立っていた安青錦を直接対決で３敗に引きずり下ろし、優勝争いの混戦を演出。自身も星を１差に縮め、わずかながら逆転Ｖの可能性を復活させた。大の里は「そこは全く考えずに。（千秋楽に勝っても）１１番なんで、優勝（の成績）じゃないと思う」としながらも「最後にしっかり勝って、来場所につながる一番にしたい」。千秋楽結びの横綱豊昇龍（立浪）との一番に向けて表情を引き締めた。

苦しみながらも、１５日間を全うする道を選んだ大の里。逆転優勝の成否は別にして、今回の経験は大きな糧となるはずだ。