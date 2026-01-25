女子プロレス「マリーゴールド」で新設された６人タッグ王座「３Ｄトリオス」の初代王者決定トーナメントが２４日の東京・後楽園ホール大会で開幕した。

「夢にあふれる運命で無色透明な輝き」を意味する同王座。全８チームが出場する同トーナメントの１回戦では、桜井麻衣＆翔月なつみ＆山中絵里奈と青野未来＆天麗皇輝＆メガトンが対戦した。

試合では予測不能な動きをするメガトンに苦戦を強いられた桜井組だったが終盤で本領発揮。桜井がメガトンにＳＴＫを炸裂すると、翔月が蒼魔刀を繰り出し好連係を披露した。最後は翔月がメガトンにダブルニードロップを投下し３カウントを奪った。

試合後、翔月は「いい歳の熟した私たち３人は今人生やりたいことをやり切る年頃になっていると思う。この３人で組んだのも何かの運命だと思ってるから、絶対執念であのベルトを取りたいと思います」と王座取りを誓った。

桜井も「執念、執念って私とすごく似てるんじゃないかなって。これからこのトリオを組んでいくのが楽しみになりました。だから絶対次も勝ち上がってベルト取りたい」と闘志を燃やしつつ「まずは今日関西出身の２人からたこ焼きの食べ方を教えてもらって、仲良くなりたいと思います。それではごめんあそばせ」と語り、３人で貴婦人ポーズを決めて控室へ消えていった。