女優の出口夏希（24歳）が、1月24日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。自炊はせず「私はUber Eats生活」と語った。



出口は今回、「王様のブランチ」の人気コーナー「買い物の達人」に、女優・南沙良と共に出演。南が欲しいモノとして、フライパンを見ていく中で、南は普段、家にいるときは自炊すると話し、得意料理は「わりとなんでも作るんですけど、ラタトゥイユとか。めっちゃ簡単。簡単なんで恥ずかしいんですけど」と語る。



一方の出口は「私はUber Eats生活です（笑）。作りませんね」と自炊はしないそうで、「週5くらいラーメン食べてる」とのこと。そして南に「ごはん作って〜」とおねだりした。