阪神・熊谷敬宥内野手（３０）が２４日、２０２６年シーズンを丸刈り姿で完走すると明言した。所用で甲子園のクラブハウスを訪れたこの日も、自宅で３ミリに設定したバリカンで整髪してから登場。「髪を切りに行くのがめんどうくさい。ずっとこれで。家でやったら最近は慣れてきたので（片付けを含めて）１時間もかからない（笑）。風呂場で嫁と一緒に。排水溝は自分で処理します」と明かした。

昨年は自己最多８５試合に出場して打率２割２分４厘、１本塁打、１８打点。オフは例年通り広島・菊池と合同自主トレに励み、打撃で「『打ちたい打ちたい』ってなったら軸がしっかりしていないというか、突っ込んでしまう。右に寄り過ぎてもダメだし左に寄り過ぎてもダメだし。打つ時にちゃんと軸で回るイメージ」と重要部分を再確認した。

「自分がこうなりたいっていうのと、菊池さんの感覚の部分を聞けたというのは、いつもの自主トレより身になったというか。僕の中ではいつも初期段階の感覚だったけど、より深いところを聞けたので、すごくいい期間だったと思う」。チーム屈指の男前は内外野を高いレベルで守り、打撃にも成長の余地を残すいぶし銀。「アマゾンで買えば（バリカンは）３０００円ぐらい。キャンプ用に買おうかな。自分の部屋で剃れるように」と、主力中心の宜野座で迎える２月１日のキャンプインを見据えた。