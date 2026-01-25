阪神・岡田彰布オーナー付顧問が２４日、大阪市内でＯＢ会長の掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）とトークショーを行った。他のＯＢを交えた機会はあったが、２人きりでの公の場での対談は初めて。思い出話やチームの未来について語り合った。

行事後に取材に応じた岡田顧問は、契約未更改の佐藤についても言及。１月中のサインを「そんなん当たり前やんか」と促した。キャンプイン前の決着を信じているが「昔は調停をやったりな。揉めると、みんなシーズンあかんかったやんな。そういうのはやっぱり、スッキリしてな」と心配。「団体競技やから、周りの目もある。浮いてしまうやんか」と指摘した。

イメージも「そら、よくないわ」と苦笑いしながら、何よりも「去年ああやってタイトル取って、今年どれくらいやるか。一番の注目かも分からんで」と今季の姿に注目。「去年（開幕前に）２冠王になると誰が思っとった？（今季は開幕から）注目度も攻められ方も違ってくると思うしな」と、大活躍した翌年の難しさと重要性を強調した。将来的なメジャー挑戦も熱望している大砲だが、複数年に渡って活躍してこそ道が広がる。「そら、そう思うよ。岡本、村上も３回ホームラン王を取ったりな」と願った。