阪神・浜田太貴外野手（２５）が２４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。６日から宮崎で行った自主トレでは、元ヤクルト・内川聖一氏に３年連続で指導を受け、スランプ脱却の極意を授かった。

この日はキャッチボールやティー打撃で約４時間汗を流し、「教えてもらったことを再確認というか、体に覚え込ませるバッティングを」と師匠からの教えを浸透させるために意識的にバットを振った。内川氏は不調の際は“右打ち”を徹底していたという。「内川さんの強みは右方向に打てること。調子の悪いときに、どれだけ力を落とさないでいい方向に持って行けるかを聞いた。自分の中でも何か見つけたい」。ＮＰＢで２２年間、戦い抜いた大先輩のアドバイスを受けて、不調のときに立ち返る“柱”は何なのか模索している。

２３年には自己最多の１０３試合に出場し、打率２割３分４厘、５本塁打、２２打点の成績を残した。中堅・近本、右翼・森下は不動だが、左翼に固定の選手はいない。春季キャンプは主力中心の宜野座組に選ばれ、チャンスも多く、「最初からバッティングをアピールしていきたいな」と意気込んだ。好不調の波を乗り越えるすべを見つけ、開幕スタメンに名乗り出る。