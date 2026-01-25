オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が２４日、宮崎キャンプ初実戦となる２月８日の紅白戦登板を視野に入れた。「僕の中ではそこ（紅白戦）に合わせています。そのためにもブルペンに入っています」とすでに５度、キャンプインまでにあと２回の投球練習を予定。重厚なリリーフ陣に加わるため、仕上がりの早さをアピールするつもりだ。

２３日のブルペンでは最速１４７キロを計測。「球速は気持ち的な余裕にもつながる。１５３キロ、出すつもりでした…」と悔しがる姿にも充実感がにじんだ。フォーム固めに苦心した２５年は２８試合で防御率４・２８。しかし９月以降の８試合だけで１勝４ホールドを記録し、手応えは残ったままだ。

常時１５０キロ超の直球とカーブに加え、自信を深めているのが「フォーチェ」。「落とすのではなくて、奥行きで勝負する」と、フォークとチェンジアップの間のような特殊球だ。２５年の好調時も頼りにし、２試合連続で無死満塁の火消しに成功。「真っすぐ、カーブ、フォーチェの３つが勝負球になれば本当に大きいですね」と声を弾ませた。

この日も大阪・舞洲で自主練習。「いい投手がたくさんいるので、取りにいかないと」と抑えのマチャドにつなぐ勝ちパターン入りを理想とした。「球の質や精度に絞って（練習が）できている。自分自身にも期待したい」。リーグ３連覇を決めた試合で胴上げ投手になったのが３年前。１６０キロ右腕が着実に上昇している。（長田 亨）