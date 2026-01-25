２５年限りで西武を戦力外となり、阪神に加入した元山飛優内野手（２７）が２４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。年明けには、異例となる投手への弟子入りで腕を磨いたことを明かした。

異色のトレーニングが決まったのは、西武・隅田と移動中の車内で野球談義に夢中になっていたときのこと。「左ピッチャーと左バッターは、体の回旋が同じ方向だから似てくる部分があると思いますよ」という言葉を聞いて、ひらめいた。トレーナーから捻転差をつくれば打撃が良くなるとアドバイスを受け、「体幹と足腰、おしり周りを強くしたいなということで投手のメニューに入ってみるチャレンジ」と新天地でのプレーに向けて決心した。福岡県、山口県を拠点としたトレーニングでは、体幹を３時間、１００メートルダッシュは３０本と、想像以上のトレーニングを「バテバテです」と振り返ったが、全力で食らいついた。

昨年は三塁打と本塁打が０本と、長打を打ちあぐねていたなかでの挑戦だ。遊撃は小幡や新外国人のディベイニーなど、競争も激しいがレギュラーと言える存在はいない。「ショートで入ってきたのでそこで勝負したい気持ちはある」。異色トレの成果を発揮して、打力で周囲と差をつける。（藤田 芽生）