オリックス・宮城大弥投手（２４）が２４日、大阪・舞洲で初めて捕手を座らせて本格的な投球を行った。４１球を投げ、２月の宮崎キャンプを前に最速１４５キロと上々の仕上がり。スローカーブ、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークと全球種を確認し、難易度の高い技術も習得中だ。

「曲がらないスライダー」とキャッチボールの時点から捕手に伝えていた球種がカギ。「この時期にしか、感覚やタイミングはつかめないので」と尽きない向上心をのぞかせた。直球に近い軌道で自在に制球し、空振りやファウルを増やすことが主な狙い。２４年から投げてきたが「もっと意図的に投げて（相手打者に）『あるよ』と思わせたい」と、まだまだ完成は先とした。

２年連続で７勝にとどまった２５年は、両リーグトップの奪三振率９・８８を記録。「（カウント）３―２から、今ある球種を全部投げられるようなイメージで」とさらなる進化へ懸命の様子だ。自身初の投手タイトルに加え、３月のＷＢＣでメンバー入りを目指すエース。信念も曲げない。（長田 亨）