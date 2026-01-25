阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７０）＝スポーツ報知評論家＝と岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２４日、大阪市内でトークショーを開催した。２人きりでは初の公の場での対談。掛布氏はドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝の加入によるチームの活性化を予言した。岡田氏はライバルに中日を指名。ともに球団史上初のリーグ連覇に太鼓判を押した。

虎ファン待望のダブルレジェンドによるトークショー。２６年の阪神への期待を語り尽くした掛布氏はイベント終了後も「連覇。まあ、できるでしょう」と自ら口を開いた。「（不安は）本当に、けがだよな」と戦力に太鼓判。「他のチーム、どこまで戦力を整えられる？ ちょっと厳しいよな」とライバル不在を予想した。

遊撃と左翼のレギュラー不在が課題とされるが、差し引いても力は圧倒的に上位だ。「それ以上に大事なのは固定メンバーのけが。２枚欠けると、しんどい。１枚なら大丈夫だと思う」。さらに、ドラフト１位・立石の加入による効果を期待。「プラス１がプラス１ではない」と言い切った。

ドラフトで３球団が競合した強打者。掛布氏はこれまでも高く評価してきたが、個としての実力以上に「刺激の仕方がね。いろいろな選手に影響を与える」と注目した。まずは外野での起用が予想される一方、大学時代は二塁や三塁で活躍。各ポジションで１軍を狙う若手に危機感をとんでもない補強」与える存在になり得る。レギュラー定着に至らない前川に「（立石と）同い年でしょ？ 意識するだろ、やっぱり」と奮起を期待するなど「そういう意味で、とんでもない補強」とチーム活性化のキーマン誕生を歓迎した

本人の価値も高い。将来的に佐藤が米球界に渡った場合の三塁。または佐藤の外野コンバートなど、あらゆる可能性をもたらす。特に今春は佐藤、森下のＷＢＣ出場により、若手のアピール機会も増加。立石は右足肉離れで別メニューとなっているが「実戦が始まる時にいい形で合流してくれたら。（チーム全体に）すごくチャンス」。悲願の連覇はもちろん、その先の夢も思い描いた。（安藤 理）