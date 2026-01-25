timelesz佐藤勝利（29）が、映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）でアニメーション映画初主演を務めることが24日、分かった。日本3大花火大会の1つ、「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ないラブストーリー。ヒロインは女優の原菜乃華（22）が担う。原は主演した「すずめの戸締まり」などに続き、声優として3作目の出演。

人と関わるのが苦手で自信が持てない主人公・夏目誠を佐藤が、誠が思いを寄せる葉山煌を原が演じる。アニメ関連の仕事は佐藤にとって念願で、「声優初挑戦の僕を温かく迎えてくださり、制作チームの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです」と喜んだ。

同花火大会は、1945年（昭20）8月1日に新潟・長岡の街を襲った「長岡空襲」からの復興と慰霊の願いが起源。脚本にも、そうした歴史や大会を受け継いできた人々の思いが込められている。原は「青春のきらめきや、運命的なふたりの出会いに胸が高鳴る物語であると同時に、『二度と戦争を繰り返さない』という先人たちの強い願いを、次の世代へとつないでいく、橋渡しのような役割を担う作品だと思います」と意義を受け止めた。佐藤も「本当の平和が続くことを僕も心から願っています」と向き合った。