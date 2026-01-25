俳優でタレントの京本政樹（67）と歌手で女優の酒井法子（54）が、このほど六本木の中華料理店で合同誕生会を開いた。俳優森田健作（76）のラジオ番組やテレビ番組で共演。京本は今月21日に67歳となり、酒井は来月14日に55歳になる。

京本は「のりピーと誕生日を一緒に祝えるなんて夢にも思っていなかった」と笑顔。誕生日には長男のSixTONES京本大我（31）が、X（旧ツイッター）に「本日で父親が67歳になりました」とポストして話題になった。「今年は、いろいろなところから、LINEなどでお祝いのメッセージが来たけど、66歳では気にならなかった響きが、67と言われた途端に、どこかズシンとくるものがあった」と振り返った。

現在は自ら出演、音楽、そして監督した三重県四日市のプロモーション映像「必見！四日市3 〜帰ってきた翔〜」が話題。共演の元AKB48福留光帆（24）と共に、四日市ブランドの「泗水十貨店」を紹介している。

酒井はデビュー39年目となる2月5日に、東京・渋谷のPLEASURE PLEASUREで「ふあんみダョン 全員集合・39アニバありがとうの宴」と題したイベントを予定。当日は親友の西村知美（55）や元AKB48の岡田奈々（28）らがゲスト出演する。

酒井は「今年もいろいろなことにチャレンジしたい。デビュー39年、そして55歳を迎える前に京さま（京本）と一緒に祝ってもらえてうれしい」。京本は「のりピーがデビューして39年になるのは感慨深いものがある。これからも見守り続けていきたい。デビュー・イベントにも応援に駆けつけたい」とエールを送った。