金沢地方気象台は25日未明、石川県に相次いで「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。加賀北部と能登南部の平地では、大規模な交通障害のおそれが高まっていて、気象台がいっそうの警戒を呼びかけています。

石川県が設置した積雪計では25日午前2時までの6時間にかほく市二ツ屋にあるのと里山海道の高松SAで26センチ、かほく市高松町で22センチの雪を観測しました。

また25日午前3時までの6時間には、金沢市西念にある金沢地方気象台で26センチの雪を観測したほか、石川県による観測で、宝達志水町門前で28センチ、宝達志水町子浦で24センチ、金沢市直江南で20センチを記録しました。

午前4時の積雪は、白山河内で70センチ、金沢で51センチ、小松で39センチとなっています。

25日午前3時から26日午前3時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で、加賀地方の山地で50センチ、加賀地方の平地と能登地方の平地・山地で30センチと予想されています。

強い雪は25日朝にかけて続く見込みです。気象台は、加賀北部の平地で大規模な交通障害が発生するおそれが高まっているとして、いっそうの警戒を呼びかけています。

金沢市には21日にも顕著な大雪に関する気象情報が発表されていて、22日には滋賀県彦根市と福井県敦賀市にも発表されるなど、一連の寒波で北陸・近畿で6回発表されています。

「顕著な大雪」と取るべき行動とは？

「顕著な大雪に関する気象情報」は、特定の地域で短時間に記録的な雪が降り、さらにその後も強い降雪が続くと見込まれる場合に、各地の気象台から発表される情報です。

2018年2月に福井県の国道8号でおよそ1500台の車が立ち往生した深刻な事例を受け、従来の大雪警報だけでは伝えきれない“刻一刻と迫る危機”を知らせるために新設されました。記録的短時間大雨情報の“雪版”ともいわれ「今まさに危機的な降り方をしている」ことを伝える速報的な情報です。

情報が発表された地域では、道路状況が急速に悪化している可能性が高く、外出を控えることが最善です。

すでに運転中の場合は、最寄りの安全な場所に退避して、雪の降り方が落ち着くまで待機してください。無理に突破しようとすると、前の車がスタックし、自分も立ち往生に巻き込まれるリスクが高まります。

万が一、道路上で車が動けなくなった場合は、排気ガスが車内に逆流して一酸化炭素中毒で命を落とす危険があるため、マフラー周辺の除雪を徹底してください。また視界がきかないホワイトアウトの状態では後続車に追突されるおそれがあるため、ハザードランプを点灯させ、自分の車の存在を周りのドライバーに知らせてください。