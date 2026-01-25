お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54)が22日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります!」のスケジュールメールに書かれていることを明かした。

矢部は「スケジュールメール、来るやんか。いついつ『ゴチになります』。最悪、負けた時の金額、何十万円って書いてあるねん。大体、最高額」と語った。

それを聞いた岡村は「ほんま、だから下ろして来といて欲しいのやろな。でも、そんなもう、わざわざ正直ね、そのために銀行行って下ろしといてって、それなんか負ける感じすんねん」と語り「下ろしといたら、負けに行く、払いに行くみたいな感じするから、下ろしたくないねん、事前に。そうなった時に、やっぱちょっと“ごめん。お金必要なるわ”ってなるから。そういうお金の動きがね、もう当たり前になってきて…」と心境を吐露した。

矢部は、同番組で最下位になり、自腹で支払うことになった時に、次の仕事が迫っていたこともありマネジャーが勝手に矢部の財布を開けて支払おうとしていたことを明かし「あと、ちょっと財布にお守り入れてんの見られたん恥ずかしいやん、とか。“お守り入れてんのか”って。“うわちょっと恥ずかしい”って。何個か入ってるの、俺。5円も入ってる…」と苦笑していた。