お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54)が22日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。マネジャーの行動に「モヤモヤしている」と明かした。

矢部は「ずっとモヤモヤしていることがあって、年末から」と語り始め、「最初に言っとくね、全然ええねんで。全然ええ」と前置きした。

その上で「年末、ゴチの生放送、大精算発表ありました。分からへん、誰がクビになるか。その生放送終わり、オールナイトニッポン生放送やった。毎年、結構ギリ、遅れて俺来るやんか。で、クビなりましたって。で、ちょっと来年からの方向性だけでも総合と、上層部スタッフと軽くね。具体的に決めへんけど、軽くちょっと話をして」と、時間がないながらも、話をすることになったという。

12月25日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります!26」の最終戦のことで、「ナインティナイン」矢部浩之、小芝風花、高橋文哉のクビが決定した。矢部は最下位で、自腹も決定した。

矢部は「俺クビなったから。しかもビリや。お金払わなアカン。多分、40数万円ぐらいやった。“あ、俺払わな。楽屋や、財布”と思って」と慌てて楽屋に行ったところ、「初めてやねん、今までマネジャーさんついてくれたけど。初めて、俺の財布から40何万円数えてんねん」という光景を目撃したという。「いや、ええねんで。払わなアカンから。全然、ええねんけど」と言いながらも「初めて俺、他人に財布の中のお札数えられてんねん。ドキッとして。“あ、そやな。俺、払わなアカンな”って言って、“あ、今ちょっと数えてます”って言って」と笑った。

「俺の財布やな。俺が出して数えんのが普通やんな」と思いながらも、マネジャーに任せていたが、支払う額に足りないことが分かりATMに行こうとしたところ、マネジャーが「数万円なんで、私出しておきます」と立て替えてくれたとも明かした。

それを聞いた岡村隆史は「それ初めてやろ？」と聞き、矢部が「初めて」と答えると「俺なんか、ガンガン開けられてんねん。初めてやからビックリしたんやろ」と言い、岡村はマネジャーに「“俺がカード渡してとか、払う時やったらええねんけど、あんまり人の財布、開けん方がええで”って」と忠告したと語っていた。

矢部も「それだけの話やけど。目的は分かってるから。早く払って、次の現場行かなアカンっていう」と言い、岡村も「ちょっと特殊やったりする。ゴチという現場で」と理解は示しながらも、矢部は「見られて、良くないよね。よくよく考えたら家族の財布も勝手に開けへんなと思って」と納得がいかないようだった。