いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」は最終日、決勝戦が行われる。3連勝の脇本雄太が完全Vに挑む。

脚力断然の脇本が好機に仕掛けて完全Vを飾る。脇本マークは成田。小林は堀江目標にレースを運び、2段駆けに持ち込むと逆転がある。穴は山崎。

＜1＞成田和也 最後は経験値でコースを見つけられた。脇本君の後ろ。強い脇本君に食らいつきたい。

＜2＞小林泰正 余裕はあったが（橋本を残す）詰めが甘かった。関東で話して堀江君の後ろ。連係は初。

＜3＞山崎賢人 重かったけど（自転車は）進んでいるかな。悪くはない。自力。

＜4＞堀江省吾 山崎賢さんのスピードが違ったが、もう一度踏み切れた。G3決勝は初めて。自力。

＜5＞吉田有希 出切ってから良い感じで踏んでいたがバイク（脇本）が飛んできた。出来はいい。自力。

＜6＞柿沢大貴 （吉田）有希が強かった。関東で話して堀江―小林君の後ろ。

＜7＞脇本雄太 ごちゃついたら行こうと思っていた。ダッシュ戦でなければ戦える状態。成田さんが付いてくれるし、しっかり自力。

＜8＞久保田泰弘 関東勢の先手と思い（関東追走に）決めたのが良かった。同期同班の山崎さんの後ろ。

＜9＞河野通孝 堀江君のおかげ。ハンドル周りを微調整する。吉田君の後ろ。