セリエA 25/26の第22節 フィオレンティナとカリアリの試合が、1月25日02:00にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、マノル・ソロモン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。カリアリのマルコ・パレストラ（DF）のアシストからセミ・キリツォイ（FW）がヘディングシュートを決めてカリアリが先制。

ここで前半が終了。0-1とカリアリがリードしてハーフタイムを迎えた。

フィオレンティナは後半の頭から選手交代。ローランド・マンドラゴラ（MF）からジョバンニ・ファビアン（MF）に交代した。

その直後の47分カリアリが追加点。セバスティアーノ・エスポジト（FW）のアシストからマルコ・パレストラ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

60分、フィオレンティナは同時に2人を交代。シェール・ヌドゥール（MF）、ロビン・ゴセンス（DF）に代わりジャック・ハリソン（MF）、マルコ・ブレシャニーニ（MF）がピッチに入る。

64分、カリアリが選手交代を行う。セバスティアーノ・エスポジト（FW）からイブラヒム・スレマナ（MF）に交代した。

71分、カリアリが選手交代を行う。セミ・キリツォイ（FW）からジェンナーロ・ボレッリ（FW）に交代した。

74分、フィオレンティナのドド（DF）のアシストからマルコ・ブレシャニーニ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、カリアリが1-2で勝利した。

なお、フィオレンティナは56分にマリン・ポングラチッチ（DF）、90+2分にピエトロ・コムッツォ（DF）に、またカリアリは63分にエリア・カプリレ（GK）、85分にジェリー・ミナ（DF）、87分にゼ・ペドロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

