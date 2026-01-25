プロ・リーグ 25/26の第22節 クラブ・ブリュージュとワーレゲムの試合が、1月25日02:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）、カルロス・ボルジェス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはマルレー・アケ（MF）、アノシケ・エメンタ（FW）、アブドゥラエ・トラオレ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのジョアカン・セイ（DF）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

31分、ワーレゲムが選手交代を行う。エムラン・ソグロー（MF）からヤニック・カペレ（DF）に交代した。

38分ワーレゲムが同点に追いつく。エンリケ・ロフォロモ（MF）のアシストからマルレー・アケ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに40分ワーレゲムが逆転。ルーク・ウィレン（DF）のアシストからアノシケ・エメンタ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とワーレゲムがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分クラブ・ブリュージュのブランドン・メシェル（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

さらに60分クラブ・ブリュージュが逆転。ハンス・ファナケン（MF）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

64分、ワーレゲムは同時に3人を交代。アノシケ・エメンタ（FW）、ルーク・ウィレン（DF）、アントン・タンゲ（MF）に代わりジョセフ・オポク（FW）、トチュク・ナディ（MF）、ブノワ・ジャエジェル（DF）がピッチに入る。

75分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ヨルネ・スパイラー（DF）、ロメオ・フェルマント（FW）に代わりビンス・オスジ（DF）、ニコロ・トレソルディ（FW）がピッチに入る。

78分クラブ・ブリュージュに貴重な追加点が入る。カルロス・ボルジェス（FW）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

78分、ワーレゲムが選手交代を行う。トーマス・クラエ（MF）からトビアス・ヘドル（FW）に交代した。

その直後の80分、ワーレゲムのブレント・ガブリエル（GK）のアシストからジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めて4-3と1点差に迫る。

その後もクラブ・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが4-3で勝利した。

なお、クラブ・ブリュージュは45+4分にカルロス・ボルジェス（FW）、85分にブランドン・メシェル（DF）、87分にハンス・ファナケン（MF）に、またワーレゲムは42分にヤコブ・キーレリク（DF）、45+3分にアノシケ・エメンタ（FW）、81分にブノワ・ジャエジェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 04:21:09 更新