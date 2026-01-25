ブンデスリーガ 25/26の第19節 ウニオン・ベルリンとドルトムントの試合が、1月25日02:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、アンドレイ・イリッチ（FW）、鄭 優営（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、セール・ギラシ（FW）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ドルトムントのエムレ・ジャン（MF）がPKを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。0-1とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分ドルトムントが追加点。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからニコ・シュロッターベック（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

66分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。イリヤース・アンサ（FW）、ヨシプ・ユラノビッチ（DF）に代わりリバン・ブルク（MF）、スタンリー・ヌソキ（DF）がピッチに入る。

69分、ドルトムントが選手交代を行う。エムレ・ジャン（MF）からアーロン・アンセルミーノ（MF）に交代した。

76分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）、ディオゴ・レイテ（DF）に代わりアンドラス・シェーファー（MF）、オリバー・バーク（FW）がピッチに入る。

79分、ドルトムントが選手交代を行う。ファビオ・シルバ（FW）からカーニー・チュクエメカ（MF）に交代した。

84分ドルトムントが追加点。ジョーブ・ベリンガム（MF）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが0-3で勝利した。

なお、ドルトムントは59分にエムレ・ジャン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 04:30:47 更新