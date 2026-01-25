ボートレース下関では29日からG1中国地区選が争われる。その前にエンジン相場をおさらいを。現行エンジンは昨年3月から20節前後使用されている。

2連対率トップは49％の51号機。昨年12月のG1周年では関浩哉が2コース差しでV。近況では最も出ていると言っていい。今月4日からの開催でも木下雄介が前検から出足に手応えをつかみ、押し感を強調。続く9日からの開催では、小野寺智洋が行き足、伸びとトップクラスだった。直前準Vの照屋厚仁も「全部の足がいい、間違いなく上位級」と信頼を寄せていた。

47号機もバランスが取れて上位の足に仕上がる。2連対率43％でG1周年では木下翔太が準優5着。今月の梶原正、河合三弘と行き足、伸びが良く、握って攻めるシーンが目立った。

エースと見られていた31号機も復調。9日からの開催では倉持莉々が準優では2段捲りを披露し、4カドになった優勝戦でもスリットから伸ばして捲り、もう一歩のところでVを逃したが、強烈な動きが光った。30号機は9日からの開催で三川昂暁が準V、直前には田中宏樹が2度目のVと急上昇中。この4基は3月の使い納めまで追いかけたい。