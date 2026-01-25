先日、3月24日から始まる蒲郡SGクラシックの出場選手が発表された。出場メンバー一覧を見て、小さく拳を握り締めたのは自分だけだろうか。ついに中辻崇人（48＝福岡）がSGの舞台に帰ってくる。ここ数年は出場権利を持っていても欠場していたため、SG出場は18年浜名湖クラシック以来、8年ぶり。以前SGに出ない理由を尋ねた時「若い人にチャンスをあげた方がいいんだよ」とかわされたことがあったが、どんな心変わりがあったのか。

中辻と言えば圧倒的な攻撃力が最大の魅力。30代のころはターンで勝負する印象が強かったが、今はパワー派。凡機でも中辻の手にかかれば勝負できる足に早変わり。実績機なら限界までパワーを引き出して圧倒的な機力を武器に1着を量産する。直近6カ月でイン以外で挙げた白星のうち70％が捲り勝ち。「いつが旬なの？」と聞かれたら48歳の今がきっと一番強い。

舞台となる蒲郡は5年6カ月ぶりの参戦とブランクはあるが、チルト3度も試すことができて、パワー差が出やすい水面。今年2月には49歳を迎える。円熟期を迎えたベテランが大舞台でどんな走りを見せてくれるのか、楽しみだ。