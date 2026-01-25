ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は最終日、優勝戦を迎える。幸運の１号艇は末永和也だ。

強運の末永が最後をビシッと締める。足は瓜生、茅原の方が上。それでもボートレース、特にG1レベルはインの利が限りなく大きい。先に回ることだけに集中してスピードターンで突き放す。

対抗には茅原を指名した。仕上がりには自信たっぷり。異次元のスピードで連覇を狙う。茅原が攻める展開なら新田の出番も十分。準決勝戦が好内容だった。瓜生は茅原の内では仕事はしにくいとみての4番手評価。

＜1＞末永和也 ターン回りの上積みはできたけど、伸びは瓜生さんと足合わせしたら少しやられた。スタートはできるだけ行きたい。

＜2＞瓜生正義 全部がいい部類だと思う。安定板がない時の方がしっくりきていたけど、ついてもある程度、バランスが取れていた。

＜3＞茅原悠紀 風の強弱が強すぎて、スタートはいっぱいいっぱい。準決勝も足は良かった。ペラは前検に叩いてから何もしていない。3コースから行きたい。

＜4＞新田雄史 ターンの進み方はいい。直線は茅原選手、白井選手の方が良かった。自分好みの調整はできて悪い状態ではない。スタートは分かっていない。特訓でどこまでつかめるか。

＜5＞白井英治 隊形的によく3着に残せた。いろいろ調整して、2日目が一番良かったので戻す。スタートはいまひとつ届いていない。

＜6＞池田浩二 ターンは外していなくて足も好きな感じ。ただ、枠が違うので今のままじゃダメかな。