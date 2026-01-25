昨年は126期の常住蓮（25＝佐賀）の勢いが、すごかった。2月徳山のレディースVSルーキーズバトルで優勝を飾ると、Vラッシュ。一昨年の3Vを大きく上回る年間7Vを達成した。そして、前期の勝率はキャリアハイの勝率7.44をマーク。地力強化は著しかった。

強くなって、自信も付いたことだろうが、受け応えは変わらずの常住。成長したところを聞くと「目標のクラシック（3月24〜29日、蒲郡）出場権を手にできたし、いい状態を維持できるようになりました。あとはG1での実績ですね」。ルーキーシリーズや一般戦での活躍は言うに及ばずだが、G1競走ではまだ優出がない。特別競走では、まだ力が足りないのか。いや、ひとつのきっかけをつかめれば、グイッと伸びる力を持っているとみている。

ボートレース養成所の卒業記念競走では、124期・末永和也、125期・定松勇樹、126期・常住蓮と佐賀支部が3連続V。24年のオールスターで定松がSG初V。25年は末永がダービーでSG初V。今年は常住の番とみている。その前に、30日か始まるのからつG1九州地区選手権で結果を出したい。