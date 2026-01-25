26年G1開幕戦となったボートレース芦屋「全日本王座決定戦・開設73周年記念」（12〜17日）は、定松勇樹（24＝佐賀）が悲願のG1初優勝を達成した。

24年には多摩川オールスターでSG初優出V。登録5000番台、21世紀生まれとして初のSGウイナーとなった。また、同年末には最高峰の大会である住之江SGグランプリを経験するなど、一気にスターダムを駆け上がった。

25年はさらなる活躍が期待されたが、思わぬ落とし穴。3月若松SGクラシック、5月津G3企業杯で「立て続けにフライングを切ったのは本当にキツかったし、焦りもあった」と振り返った。最終的には10月とこなめ、12月多摩川の一般戦2Vに終わった。

それでも迎えた26年。からつ正月シリーズを準優勝。続く芦屋周年でタイトル獲得。特に芦屋は予選トップからの王道V。その優勝戦はインからトップスタートで逃走した。“完勝”と言えるレース内容で潮目も変わったか。「今年は勝負をかけるつもり。僕の年にしたい」。この勢いに乗って、30日開幕のからつG1九州地区選手権で九州No.1の称号を取りにいく。