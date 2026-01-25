トップレーサーには半年間のブランクなど関係なかった。G1・2V、SG優出実績もある谷村一哉（47＝山口）が、昨年8月の徳山お盆レースを最後に実戦から遠ざかり、1月10日からの徳山一般戦で復帰を果たした。股関節唇損傷で両足を手術し、約4カ月間、入院を余儀なくされた。

「2月から復帰予定だったけど、徳山の追加が入ったので、下関で1日だけ練習した。こんなに休んだこともなかったし、新人くらいのレベルかな。焦らず行きますよ」

良機をゲットした徳山だったが、前検日にこんな話を聞いてしまうと、しばらくは厳しいのかなと思うのが自然。ところが、そんな心配はすぐに吹き飛んだ。復帰戦は6号艇1走。6コースからトップスタートを決めると、捲り差しで1着。その後も好成績を並べ、予選を2位通過。準優も勝って2号艇で優出した。

「6コースから（1着を）獲れたのは良かったですね。優出もうれしかった」

優勝戦は6着。その後の下関は準優で敗れた。「まだ乗り方がしっくりきていない。それと、2回走りの日は痛みが出るかな」。谷村の反撃がゆっくりと始まった。