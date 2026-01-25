ボートレース徳山では、25〜30日まで一般戦が開催される。男女混合戦の6日間シリーズ。主力メンバーは今垣光太郎、佐藤大介、山本隆幸、松尾充、加藤翔馬、地元の島川海輝に、女子では大滝明日香、大山千広らが出場する予定だ。

V候補筆頭は今垣（56＝福井）。G1・30V、SG9V、通算122Vという輝かしい実績を残している。徳山での過去を振り返れば97年と09年に徳山G1周年、12年に徳山G2MB大賞で優勝しており当地特別競走3V。23年の徳山周年では優出4着に入るなど相性もいい。直前のからつでは10戦6勝で今年初Vとリズム上昇。今回も好勝負は必至だろう。

約2年間の長期欠場を経て昨年9月に復帰した大山の走りにも注目が集まる。5節走ってまだ優出はないが、そろそろ本来の走りが見られるか。徳山では通算6優出1Vで、当地2節連続優出中。前回の23年4月一般戦では優勝。当地2節連続Vを目指す。

山本も侮れない。昨年は10優出2Vをマーク。3月びわこと10月桐生で優勝するなどコンスタントな活躍を見せた。前走からつでは今年初優出を決めていて、流れはいい。