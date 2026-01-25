ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は5日目、勝負の準優を迎える。注目は12Rだ。

3日目から4連勝、中山の勢いが止まらない。足もトップクラスに仕上がってきた。F持ちでも行き足の良さでスタートも決まっている。ここも隙を見せずに逃げて優勝戦1枠をゲットする。4日目まで全て舟券に絡んでいる水谷が2コースから手堅く差す。足劣勢でも中野の捲り差しは無視できない。西丸がカド捲りで挑戦。

＜1＞中山翔太 誕生日に連勝できて良かった。仕上がってます。回ってからのつながりがかなり良くて、かなりの押し感がある。

＜2＞水谷理人 4日目はちょっと合ってなかった。レース後にまたペラを叩いたので、それでまた乗ってみて。

＜3＞中野希一 3日目の水谷君もそうだけど、（塚越）海斗とかいい人には足負けしますね。自分は特長がない感じで普通。

＜4＞西丸侑太朗 足は変わらずちょっといいくらいで、ターンの感じも悪くない。

＜5＞加藤優弥 直線は悪くないし重めだけどその方がターンで進んでいる感じ。

＜6＞藤森陸斗 乗りづらさがちょっとあったけど、足は変わらず悪くない。