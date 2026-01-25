飯塚オートのG2「オーバルチャンピオンカップ」は最終日、優勝戦を迎える。中心は長田稚也だ。

3日目から整備を施してマシンのポテンシャルを存分に引き出した長田。スタートが切れているのも大きい。序盤で抜け出してハイペースに持ち込む。相手筆頭は黒川。エンジンは十分戦える状態にある。有吉も怖い存在だ。

＜1＞木山優輝 Sは切れました。展開も良かった。直線も行ってる。エンジンは微調整くらいで、練習でリアタイヤだけ考えます。

＜2＞長田稚也 準決のSは節イチで切れました。手前から良くなったしエンジンはいい。ただ、最後はタレました。ヘッド周りを今回やってない方向で試してみて、キャブ、電気とのバランスを見ます。

＜3＞平田雅崇 開けた感じ通りに行ってくれる。乗りやすい。いい状態だと思う。エンジンはそのままで、タイヤだけ朝当てて考えます。

＜4＞鈴木宏和 エンジンの行き方はいいけど、回転が上がり過ぎると跳ねにもつながるので、回転を抑える方向で調整。タイヤを含めて足周りをやって、エンジンは微調整で。

＜5＞荒尾聡 エンジンは良くない。シリンダー周りを点検してセッティング。タイヤは考えます。スタートはクラッチのセッティングをやって練習します。

＜6＞有吉辰也 かなり行き足が良くなっていた。開けた瞬間に行ったし、手前が良くて中間までもずっといい。Sも切れたし微調整程度でいいと思います。

＜7＞金子大輔 根本的に良くないところがある。ヘッド周り、電気、キャブでいいところを探って行きたい。夕練で確認してから整備に入ります。

＜8＞黒川京介 曲がりやすさが出たし、止まりも若干出るようになった。タイムも出ているし全体的にいい。リング交換と、あとは微調整するか考えます。